Suriye'nin güneybatısında çatışmalar sürüyor

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde Baas ilçesi çevresinde muhalifler ile Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Suriye’nin güneybatısında Golan Tepeleri’ne komşu Kuneytra ilinde Esed rejiminin saldırılarına karşılık vermek amacıyla beş muhalif grubun kurduğu ortak operasyon odası sosyal medya hesabından rejimin kayıplarını yayımladı.



Devrim Cephesi, Tevhid Ordusu, Sabtian Tugayı, Elviyat El Furkan ve Heyet Tahrir Şam gruplarından oluşan operasyon odası, rejime karşı başlattıkları operasyona dair yayımladıkları açıklamada 100'den fazla rejim yanlısının öldürüldüğünü duyurdu.



Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplardan en az 250 yaralı olduğunu kaydeden operasyon odası, üç askeri araç, üç top ve ağır makineli silahların imha edildiğini açıkladı.



ESED'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR



Esed rejiminin çatışmasızlık muhtırasına rağmen saldırılarının ve muhaliflerin savunma savaşlarının sürdüğü bölgelerin başında ülkenin güneyinde, Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Şam kent merkezinin kuzeydoğusundaki Doğu Guta ile Golan Tepeleri’ne komşu Kuneytra geliyor.



İSRAİL, ESED REJİMİNİ VURMUŞTU



Muhalifler ile Esed rejimi arasındaki çatışmalar sırasında Golan Tepeleri’ne düşen roketler nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri Kuneytra’daki Esed rejimi noktalarını iki kere bombalamıştı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin vurulduğu belirtilmişti. Saldırıda iki rejim tankı yok edilmişti. İkinci saldırıda Esed rejimine ait iki topçu üssü ve cephane taşıyan bir tırın vurulduğu belirtilmişti.