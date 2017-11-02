Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını süren çok sayıda Suriyeli aile, ülkelerine dönüş için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelişlerini sürdürdü. Aileler işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere hareket etti.



Yılın 10 ayında yaklaşık 170 bin Suriyelinin, ilçedeki sınır kapısından ülkesine döndüğü öğrenildi.



