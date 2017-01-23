Almanya, Suriye krizinin çözümünde AB'nin de olmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Astana'daki Suriye görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, çözüm sürecinde AB'ninde yerini alması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.



Almanya’nın da gözlemci olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da süren görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, şöyle konuştu:



"Astana bir ara adım olabilir çünkü bana göre Suriye’de siyasi bir çözüm yalnızca Cenevre’de, Uluslararası Destek Grubunu’nun katılımıyla sağlanabilir. Zira Suriye’de kalıcı bir barış, Suriye’de yeni bir siyasi perspektif ancak bu ihtilafta rolü olan bölge ülkelerinin, komşu ülkelerinin masaya oturmasıyla olabilir."

ÇÖZÜM SÜRECİNDE AB DE YERİNİ ALMALI



Steinmeier, AB’nin, çok sayıda Suriyeli sığınmacının bulunduğu bir bölge olması, yakın bir komşu olması nedeniyle de çözüm sürecinde yerini alması gerektiğini kaydetti.