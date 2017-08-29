Suriyelilere insani yardım

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Suriye topraklarında yaşayan ailelere gıda kolisi gönderildi.

Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 950 koli kumanya, kamyonetlerle Yayladağı ilçesi Suriye sınırına götürüldü.



Yardımlar, İdlib kırsalındaki çadırlarda yaşayan ailelere dağıtılmak üzere Suriye tarafında bekleyen araçlara yüklendi.



Öte yandan, Mus'ab Bin Umeyr Derneğince, Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere gıda kolisi dağıtıldı.



Dernek görevlisi Muhammet Yiğit, Suriyeli muhacirlere ensar olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Yiğit, önceden belirledikleri 60 aileye, ev ev dolaşarak yardımları teslim ettiklerini bildirdi.