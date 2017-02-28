Suriyeliler için de referanduma gidelim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.