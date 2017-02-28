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28 Şubat 2017 14:45 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2017 14:50

Suriyeliler için de referanduma gidelim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.

Suriyeliler için de referanduma gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim." dedi.

Etiketler: vatandaşlıkkılıçdaroğluchpreferandumsuriyeliler


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