Suriyeli yetim ve öksüzler iftarda buluştu

Viranşehir Çadırkent Konaklama Tesisi'nde barınan yetim ve öksüzler, iftarda sofrasında bir araya geldi.

Türkiye'de en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerden Şanlıurfa'da yetim ve öksüz Suriyeli çocuklar iftar sofrasında buluşturuldu.



Yaklaşık 20 bin Suriyeli sığınmacının barındığı Viranşehir Çadırkent Konaklama Tesisi'nde barınan 400 yetim ve öksüz çocuk için hayırseverlerin desteğiyle iftar verildi.



Organizasyonda tesisin yetkilileri sığınmacı çocuklarla ve aileleriyle ilgilendi, bir süre sohbet etti.



Tesisin Müdürü Zeki Kaya, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki savaşın ilk gününden beri din, dil ve ırk ayrımı yapmadan mağdur ve mazlumların yanında yer aldığını söyledi.



Tesiste yaklaşık 20 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını hatırlatan Kaya, tesiste kalan misafirlere her türlü hizmeti, imkanları çerçevesinde sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Çadır kentte yaklaşık 400 öksüz ve yetim çocuğa iftar verdiklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:



"Bir hayırsever vatandaş çadır kentte bulunan yetim ve öksüzler için iftar yemeği vermek istediğini bildirmesi üzerine biz de çalışma başlattık. Şükürler olsun bugün yetimlerimle bir araya geldik. Bu ramazan ayında bir nebze de olsa yetim ve öksüz çocuklar sevindi. Onlar sevindikçe biz de seviniyor ve mutlu oluyoruz. Hayırseverlerimiz bu gibi taleplerini iletebilir. Bizler her zaman yardımcı olmaya hazırız. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."



Suriyeli sığınmacılar, yardımlarından dolayı hayırseverlere ve tesisin yetkililerine teşekkür etti.