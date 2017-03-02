Suriyeli yetimler kolye atölyesinde yaşama tutunuyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yetim kalan 72 Suriyeli çocuk, Hatay'da kaldıkları yetimhanede kendileri için açılan el sanatları kursuyla yaşadıkları acıları hafızalarından silmeye çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yetimhanede kalan 72 Suriyeli çocuk, hazırladıkları kolyelerle hem el becerilerini geliştiriyor hem de yetimhaneye katkı sağlıyor.



Günde 2 saat kolye üretimi yapan çocuklar, bez üzerine iğneyle işledikleri çeşitli figürlerin olduğu kolyeleri bir günde hazırlıyor.



Yetimhanenin sorumlusu Fatih Gümüş, Suriyeli yetimlerin hayata adaptasyonları için çalıştıklarını söyledi.



Bünyelerinde kurulan etkinlik atölyesiyle çocukların el becerilerini geliştirmelerine katkı sağladıklarını anlatan Gümüş, "Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Çocuklar günde 2 saat çalışıyor ama birbirinden güzel eserleri meydana getiriyor." dedi.



Fatih Gümüş, savaşın en ağır darbesini çocukların aldığına dikkati çekerek, "Biz yetimhane olarak çocukları hem ruhsal hem de eğitim olarak her zaman destekliyoruz. Bu uygulamayla çocuklarımız üretim yaparak, savaşın izlerini akıllarından çıkarıyorlar. Hoşça vakit geçiren çocuklarımız tarafından üretilen kolyelerimizi satışa sunarak, elde edilen geliri de yine onlar için kullanıyoruz." diye konuştu.



Gümüş, Suriyeli yetimlerin geleceklerine daha güvenli şekilde hazırlanmaları için projeler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Suriye'nin İdlib kentinden gelerek Türkiye'ye sığınan 9 yaşındaki Fatma Abbut da 2 yıl önce Suriye'den ayrıldığını belirterek, "Ülkemde çok ağır şartlarda yaşamak zorunda kaldık. Babamı savaş uçaklarının saldırısında kaybettim. Büyük acılar yaşadık ama daha sonra Türkiye'ye geldik, burada çok mutluyum." şeklinde konuştu.