Suriyeli sığınmacı çocuklar bilgisayar oyunlarıyla öğrenecek

Uluslararası Bahçeşehir Üniversitesi ile New York Üniversitesinin, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı çocukların eğitiminde bilgisayar oyunlarından yararlanılmasını öngören ortak projesi "Project Hope" tanıtıldı.

Türkiye'de sığınmacı durumunda olan Suriyeli çocukların psikolojisini rehabilite ederken bir taraftan da bilişsel, dil ve eğitsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projenin pilot çalışmasının sonuçları Bahçeşehir Üniversitesinin Washington DC binasında açıklandı.



New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Selçuk Şirin, aynı üniversiteden Dijital Medya ve Öğrenme Bilimleri Öğretim Üyesi Jan Plass, New York Şehir Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Lisansüstü Eğitim Merkezi Başkanı Bruze Homer ve Uluslararası Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran tarafından çalışmaya ilişkin bilgiler verildi.



Sinem Vatanartıran, Suriyeli çocukların en büyük sorununun dil olduğunu söyledi.



Bu çocukların entegrasyon için Türkçe öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Vatanartıran, "Türkçe öğretmek ve yüksek kaliteli bir eğitim vermek için daha çok Suriyeli öğrenciye ulaşmalıyız. Umut projesi de bunun içindir." dedi.



SAVAŞIN TRAVMATİK SONUÇLARI



Selçuk Şirin ise Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların yüzde 69'unun ailesinden en az bir kişinin ülkelerindeki savaşta öldürüldüğünü, yüzde 60'ının ise birisinin dövüldüğüne, işkence gördüğüne veya öldürüldüğüne tanık olduğunu tespit ettiklerini aktardı.



Ayrıca Şirin, Suriyeli sığınmacı çocukların yüzde 44'ünün depresyonla karşı karşıya olduğunu, yüzde 20'sinin ise klinikçe depresyonda olduğunun tespit edildiğini anlattı.



Çocukların oldukça yüksek seviyede travmatik bir durumda bulunduğuna dikkati çeken Şirin, söz konusu projenin bu bağlamda kritik bir çalışma olduğunu dile getirdi.



Şirin, "Geleneksel metotlarla Suriyeli mülteci çocukların eğitim ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil. Yeterince öğretmen yok, yeterince psikolog ve psikiyatrist yok." diye konuştu.



Jan Plass ise psikolojik rehabilitasyon için üzerinde durdukları "Minecraft" adlı oyunun önemine değindi.



Bu yaklaşımın çocuklara bir şeyler dizayn etmede mutlak kontrol imkanı sağladığına işaret eden Plass, "Halbuki gerçekte her şey onların kontrolü dışındadır. Minecraft her şeyi yapabildiğin yerdir. Mutlak özgürlük sağlıyor ve etrafındaki çevreyi istediğin gibi değiştirebiliyorsun." ifadelerini kullandı.



Plass, oyunun çocukların savaşta hissettikleri umutsuzluk hissi yerine ümitle geleceğe baktıkları bir duygu aşıladığını sözlerine ekledi.



PİLOT ÇALIŞMANIN SONUÇLARI OLUMLU



Çalışmada, Türkiye'de bulunan mültecilerin psikolojik travmaları ve eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla online ve oyun eksenli bir eğitim projesi dizayn edildi. Böylece mültecilerin Türkçe dil eğitiminin yanı sıra motor becerileri ve kodlama kabiliyetlerini geliştirmek, çocuklardaki ümitsizlik hissini zayıflatıp yerine geleceğe dair ümitli olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.



Şanlıurfa'da 147 mültecinin katıldığı, 4 hafta boyunca hafta içi her gün iki saat olmak üzere 40 saatlik pilot çalışmada öğrencilere dil becerileri için "Cerego", motor beceriler için "Alien Game", kodlama kabiliyetleri için "Code.org", psikolojik rehabilitasyon için ise "Minecraft" oyunlarının oynatıldığı belirtildi.



Pilot çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun oyunları sevdiği, bunlardan bir şeyler öğrendiği ve başkalarına da tavsiye edeceklerini söylediği duyuruldu.



İlk kez yapılan söz konusu çalışmanın online ve oyun eksenli eğitimin sığınmacıo çocukları temel bilişsel ve eğitsel kabiliyetleri bakımından etkili ve maliyet açısından geleneksel eğitim yöntemlerine göre daha az maliyetli olduğunu ortaya koyduğu ifade ediliyor. Bunun eğitimin yanı sıra psikolojik rehabilitasyon için de önemli bir metot olduğu vurgulanıyor.