Suriyeli öğrenciler Türkçe öğrenecek

Siirt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, kentte 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin hem okuma yazma hem de Türkçe öğreneceğini bildirdi.

Akil Gençler Platformu Siirt Şube Başkanlığı ile Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Minik Eller Üşümesin" kampanyası kapsamında, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve yerleştikleri Siirt'te 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtımı için program düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, buradaki konuşmasında, 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.



Merkezde daha önce sadece Arapça eğitim verildiğini ifade eden Suay, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın görevlendirmiş olduğu eğiticilerle haftada 15 saat yoğunlaştırılmış bir Türkçe eğitimi programı uygulanacak. Bu öğrencilerimiz sene sonuna kadar hem okuma yazmayı hem Türkçeyi en iyi şekilde öğrenecek. Amacımız gelecek sene bu öğrencilerimizi kendi devlet okullarımıza entegre etmektir. Geçici eğitim merkezlerini ortadan kaldırıp öğrencilerimiz ile okulları paylaşmak suretiyle eğitim öğretimlerini sürdürecekler."



Devletin Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Suay, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini ve bugün okula devam eden 120 öğrenciye ayakkabı dağıtıldığını aktardı.



Akil Gençler Platformu Siirt Şube Başkanı Numan Nas ise bugüne kadar yaklaşık bin ihtiyaç sahibine ayakkabı dağıttıklarını söyledi.



Daha çok öğrenciye ulaşmak için Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini bildiren Nas, "Yapacağımız çalışmalarla inşallah daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız." dedi.



Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Yolbaş da daha önce kitap ve kırtasiye yardımında bulundukları Suriyeli öğrencilere şimdi de ayakkabı ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



SURİYELİLERDEN TEŞEKKÜR



Suriyeli Öğretmen Saad Elahmed, ülkelerindeki iç savaştan kaçtıkları günden bu yana kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin bu soğukta giyebilecekleri ayakkabıları yoktu. Çok şükür bu yıl da öğrencilerimiz sahipsiz kalmadı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." dedi.



Programa Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Butur ve Yener Tanık, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da katıldı.