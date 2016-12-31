Suriye'de 33 noktada ateşkes ihlali yaplıyor

Suriye'de dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan silahlı muhalifler, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının ateşkese uymadıkları uyarısında bulundu.

Muhalif grupların ortak bildirisinde, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde yapılan ateşkes anlaşmasında, hiçbir toprak parçasının anlaşmanın kapsamı dışında kalmayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.



Bildiride, bu metnin aynısını Esed rejiminin de imzalaması beklendiği halde, Esed rejimin farklı bir anlaşma imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.



Şam yönetiminin ve rejim yanlısı grupların ateşkese rağmen Barada Vadisi ile diğer bölgelere varil bombası ve ağır silahlarla saldırmaya devam ettiği hatırlatılan bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Muhalifler anlaşmayı imzaladıktan sonra anlaşmanın şartlarına uymuş ancak rejim ve Hizbullah anlaşmanın hiçbir şartına uymamış ve saldırılarına devam etmiştir. Rejimin saldırılarına devam etmesi anlaşmanın bittiğine işaret etmektedir. Uluslararası kamuoyunu rejimin Barada Vadisi'nde yaptığı katliamları görmeye ve rejimin garantörü Rusya'yı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.



Herhangi bir istisna ihlal yerine geçer. Bizler Suriye topraklarının hiçbir bölümünü ve hiçbir muhalif grubu istisna etmeyecek olan kapsamlı ateşkese uyacağız. Sadece imzaladıklarımızdan sorumluyuz. Bunun dışında hiçbir anlaşmaya uymayacağız"



"Rusya, Suriye rejiminin saldırılarını durduracağına ve ateşkese uyacağına dair verdiği garantörlük sözünü tutana kadar Birleşmiş Milletler'den ateşkesle ilgili alınacak kararlarda acele etmemesini istiyoruz" ifadesine yer veren muhalifler, Türkiye devletine kendilerine ve Suriye halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Diğer taraftan, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim muhaliflerin kontrolündeki noktalara yoğun şekilde saldırıyor.



BARADA VADİSİ'NDEKİ SİVİLLERDEN ÇAĞRI

Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki yerel meclis, sağlık heyeti, sivil savunma ve yardım dernekleri de ihlallerle ilgili ortak açıklama yayımladı.



Rejim ve Hizbullah milislerinin ateşkes yürülüğe girdiğinden bu yana bölgeye 35 varil bombası attığını ve 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, birçok noktadan da kara saldırısı gerçekleştiği belirtildi.



Açıklamada, "Bölgede kesinlikle Şam'ın Fethi Cephesi bulunmuyor. Tüm savaşçılar bölgenin çocuklarından oluşuyor" ifadesine yer verildi.

33 NOKTADA ATEŞKES İHLALİ YAPILIYOR



Suriye'de rejim güçleri, Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde silahlı muhaliflerle vardıkları ateşkeş mutabakatını, 33 noktada düzenledikleri saldırılarla ihlal ediyor.



AA muhabirlerinin, cephe hatlarındaki kaynaklardan alıp derlediği bilgilere göre, ateşkesin dün gece yürürlüğe girmesinden bu yana, Beşşar Esed ordusu ile rejim yanlısı yabancı terörist grupların ihlalleri sürüyor.



Rejim güçleri, toplam 33 noktada bazılarında kesintisiz, bazılarında ise aralıklarla saldırı düzenliyor.



Muhalifler, saldırıların dünden bu yana kesilmemesi nedeniyle yer yer karşılık vermeye başladı.



Muhaliflerin kontrolünde olan ve rejim güçlerinin ateşkes ihlali yaptığı bölgeler şöyle:



- Hama ilinde Halfaya ilçesi, Akrab, Latamna, Ziyaret beldeleri, Atşan ve Sukeyk köyleri.



- Halep ilinde Kafr Hamra ve Hadr ilçeleri, Museybin, Buveyda ve Burda köyleri.



- İdlib ilinde Cisr eş-Şuğur ilçesi ve (Cebel ez-Zeviye kırsalı) Kafr Uveyd köyü.



- Humus ilinde Rastan ve Tel Bise ilçeleri, Um Şarşur beldesi, Vaer mahallesi.



- Dera ilinde Tafas ve Deraa Balat ilçeleri, Kariye ve Yadudiye beldeleri, Eski Gümrük bölgesi.



- Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde Cisrin, Huş el-Vedariye ile Duma, Arbin, Cobar ve Zamalka semtleri.



- Şam'ın batı Kırsalı'ndaki Barada Vadisi'nin Deir Kanun, Hüseyniye, Besime ve Ayn el-Fice köyleri.



- Kuneytra ilinin Cebbase el-Haşeb beldesi.



- Türkiye, Rusya'dan devreye girmesini istedi



Dün rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine başlamasının ardından, Türk Dışişleri ve güvenlik yetkilileri Rus muhataplarıyla temasa geçti