Suriyeli doktorlar "denklik" istiyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli doktorlar, mesleklerini sorunsuz sürdürebilmek için yetkililerden diplomalarına denklik verilmesini bekliyor.

Suriye Nur Derneği Başkanı Dr. Mehdi Davut, Türkiye'ye sığınan Suriyeli doktorların yaşadığı sıkıntıları ve dernek olarak sağlık konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Dr. Davut, kurucuları çoğunlukla hekimlerden oluşan Derneğin 2012'de faaliyete başladığını ve iç savaşın ilk yıllarında ülke içerisinde sağlık çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.



Protestoların ilk başladığı dönemde gizli sahra hastahaneleri kurduklarını, acilde kullanılan malzemeleri ise ancak Türkiye'den temin ederek gönderebildiklerini belirten Davut, "Anestezi malzemelerini oradan almak da çok sıkıntılıydı, çünkü anestezi malzemeleri daha çok Suriye devletinin kontrolü altında temin edilebildiği için satın alınması durumunda rejim tarafından muhalif olarak değerlendirilip gözaltına alınıyordu." dedi.



Davut, bu nedenle Suriye'deki sağlıkçılara ellerinden geldiğinde Türkiye'den destek vermeye çalıştıklarını söyledi.



Daha sonra silahlı mücadelenin şiddetlendiğini ve doktorlara da çok fazla baskı uygulandığını ifade eden Davut, Esed rejiminin insani kriterleri yok saydığı için hiç kimsenin muhalifleri tedavi edemediğini dile getirdi.



Dr. Mehdi Davut, şöyle konuştu:



"Biliyorsunuz doktorlar mezun olurken yemin ederler, 'Bana kim gelirse gelsin, düşmanım bile olsa tedavi ederim' diye. Ama Esed rejimi insani kriterleri yok saydığı için hiç kimse muhalifleri tedavi etmek bir yana, pansuman bile yapamadı. Muhaliflere yardım eden doktorlar ve hemşireler gözaltına alınıyor, işkence görüyor ve hatta öldürülüyorlardı. Bu süreç başlayınca Suriyeli doktorlar diğer öğretmenler ve insanlar gibi memleketlerini bırakmak zorunda kaldı. Çoğu da hala Suriye'de insanlara destek olmaya çalışıyor."



"SURİYELİ BÜYÜK CERRAH VE PROFESÖRLER VAR"



Savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli doktorların yaşadığı en büyük problemin denklik olduğunu aktaran Davut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu nedenle Suriyeli doktorlar Türkiye'de iş yapamıyor. Bu sırada da ülkedeki Suriyelilerin sayısı da çoğaldı. İnsanlar hastahaneye gidiyor, dil dolayısıyla iletişimsizlik problemi yaşıyor. O zaman sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağına dair bir genelge de yoktu. İnsanların bir maddi sıkıntısı da vardı aslında. Suriye Nur Derneği olarak biz bu doktorlarımızı çalıştırarak insanlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Hem de Suriyeli doktorları Türkiye'de tutmaya çalıştık. Çünkü biz dernek olarak biliyoruz ki Avrupa'ya giden beyin göçünün tekrar Türkiye'ye dönme durumu çok zor ve dönemezler. Bu durum sonunda, biz ve Türkiye için büyük bir kayıp olacak."



Dr. Davut, Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında ise "Biz gönüllü sağlık merkezlerini oluşturduk. Tabii bu hizmeti biz gayri resmi olarak veriyorduk, çünkü derneklerin sağlık hizmeti sunabilmesine imkan veren ne bir genelge ne de kanun vardı. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı yoluyla daha sonra bir genelge çıkardı. Bu genelge geçici sağlık merkezlerinin dernekler tarafından yönetilebilirliğini sağladı. Buralara 6 ay süreyle izin veriliyordu, 6 ayın sonunda da izni uzatabiliyorduk. Ancak ne yazık ki bir seneden beri bu uygulama iptal edildi. Doktorlar yine onlara gelen hastalara bakıyor ama daha önce legal şekilde bakarlarken şimdi illegal olarak bakıyorlar." ifadelerini kullandı.



Suriyeli doktorların, bazı Avrupa ve Körfez ülkelerinde denklik alabildiğini, bu imkanın Türkiye'de de sağlanabilmesini istediklerini aktaran Davut, "Aslında Suriyeli büyük cerrah ve profesörler var. Büyük bir bilgi kaynağı ve tecrübe var. Şu anki şartlarda Türkiye sanki bunlardan faydalanamayacak gibi gözüküyor." görüşünü dile getirdi.



Davut, Suriyeli doktorların Türkiye'de rahatlıkla mesleklerini sürdürebilmeleri için yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.



"DOKTORLAR RAHAT OLMASI LAZIM Kİ BECERİLERİNİ SERGİLEYEBİLSİN"



Suriyeli Kadın hastalıkları Uzmanı Dr. Roudda Dawalibi de 4 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, Dernek ile beraber sağlık hizmeti verdiğini ancak en büyük sıkıntılarının, dernekte sağlık hizmeti verdikleri için, kendileriyle hastahaneler arasında kopukluk olduğunu, bunun da hastalar için büyük sıkıntı oluşturduğunu aktardı.



Dernek olarak Suriyeli sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarını kapatmaya çalıştıklarını ama ihtiyacın fazla olduğunu ifade eden Dawalibi, "Ben bir Suriyeli doktor olarak tüm Suriyeli doktorlar adına bunu söyleyebilirim, Türkiye hükümeti buna çözüm bulma aşamasına geçmeli, bu durum hem Suriyeli hem Türk vatandaşları içinde faydalı olacaktır. Tabii bu hizmetleri sunabilmemiz için yasal bir zemin olması ve doktorların rahat olması lazım ki becerilerini sergileyebilsin. Bu kadar tecrübe, bu kadar bilgi ama maalesef biz bunu sunamıyoruz." diye konuştu.