Suriyeli çocuklar Türkçe öğreniyor

İBB Gençlik Meclisi Suriyeli çocuklar için eğitim seferberliğine devam ediyor.

Ülkelerindeki savaş ve zulümden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli çocuklar için İBB Gençlik Meclisi çatısı altında düzenlenen ‘Do Something for Kids / Sen de Çocuklar İçin Bir Şey Yap!’ adlı eğitim programında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra dersler devam ediyor.



SURİYELİ ÇOÇUKLARA TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSİ



İBB Gençlik Meclisi binasında yapılan derslerde çocuklara Türkçe ve Matematik eğitimi veriliyor. Etkinlik&Oyun Saati ve Rehberlik dersinde ise çocuklar gönüllü eğitmenlerin gözetiminde eğitici öğretici oyunlar oynuyor.



Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri, eğitim programı kapsamında her hafta sonu, İlkokul 1. Sınıf öğrencisi 21 Suriyeli çocuğa Türkçe ve Matematik eğitimi verirken özgün bir sosyal sorumluluk projesinde yer alarak ayrıca tecrübe kazanıyor.







İBB Gençlik Meclisi, düzenlediği eğitim programıyla Suriyeli çocukların Türkiye’ye ve Türk eğitim sistemine uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.



ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK



ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK

İBB Gençlik Meclisi, Suriyeli mülteciler için farklı alanlarda yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürecek.