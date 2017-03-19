Suriyeli çocuk kanserle savaşında yardım bekliyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak annesiyle Türkiye'ye sığınan 15 yaşındaki Muhammed Kemal Bir, yakalandığı kan kanseriyle savaşında için hayırseverlerden yardım bekliyor.﻿﻿

Suriye'deki iç savaştan kaçarak annesiyle Türkiye'ye geldikten bir yıl sonra kan kanseri teşhisi konulan 15 yaşındaki Muhammed Kemal Bir'in ilik nakli olabilmesi için yaklaşık 500 bin lira (135 bin dolar) gerekiyor. Söz konusu miktarın 5 bin dolarının uluslararası platformda ilik aranması, geri kalanının ise ilik nakli ve diğer tedavi masrafları için kullanılacağı belirtiliyor.



Küçük yaşta babasını kaybeden ve Halep'teki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine iki yıl önce annesiyle birlikte İstanbul'a gelen Muhammed'in yaşamı "Biz Ümmetiz Derneği" tarafından kendileri için kiralanan ev ile Okmeydanı Devlet Hastanesi arasında geçiyor.



Savaştan kaçarak geldikleri İstanbul'da kendisini bir başka savaşın içinde bulduğunu söyleyen Suriyeli çocuk, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



"İLİK NAKLİ OLUP İYİLEŞECEĞİM GÜNÜ BEKLİYORUM"



Muhammed, iki sene önce annesiyle Halep'ten Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Geldikten bir yıl sonra hastalandım. Öyle ki adım atamaz hale geldim." dedi.



Hastalanmadan önce annesiyle birlikte bir konfeksiyonda çalıştığını ve geçimlerini bu şekilde sağladıklarını anlatan Muhammed, rahatsızlığı nedeniyle artık çalışamadığını ifade etti.



Hayatının ev ve hastane arasında geçtiğini dile getiren Muhammed, "Annem ilk dört ay hastalığımı benden gizledi. Gerçeği ancak dört ay sonra öğrendim. Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladım. Hastane ve ilaç masraflarım, Türk devleti tarafından karşılanıyor. Yardım kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle ilik nakli olup iyileşeceğim günü bekliyorum." diye konuştu.



Muhammed, geleceğe yönelik hayalleri hakkında ise "Ülkesinden uzak olan herkes gibi ben de ülkeme, Suriye'ye dönmeyi hayal ediyorum." ifadesini kullandı.

"ALLAH'TAN BAŞKA HİÇ KİMSEMİZ YOK"



Muhammed'in annesi Viam Nasreddin de oğluna ilik nakli yapılabilmesi için tüm yardım kuruluşları ve hayırseverlere çağrıda bulundu.



Nasreddin, "Suriye'deki savaştan kaçarak buraya geldik. Burada Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Eşim yıllar önce vefat etti, kardeşlerim ise Suriye'de. Ben İstanbul'da bir konfeksiyonda çalışıyorum." dedi.



Türkiye'ye geldikten bir sene sonra oğlunun rahatsızlandığını anlatan acılı anne yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İlk başta inanamadım, daha doğrusu inanmak istemedim. Ama daha sonra doktorlar oğlumun kan kanseri olduğunu teyit etti. Şimdi hayatımız ev ile hastane arasında geçiyor. İki günde bir hastaneye gidiyoruz. Muhammed'e kan takviyesi ve tahliller yapılıyor. Oğlumun şu an ameliyat edilmeye ihtiyacı var ancak ameliyat masrafı gerçekten çok yüksek, çaresiziz."





