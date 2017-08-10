Suriyeli ayakkabı ustası 70 yaşında yemeniciliği öğrendi

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Halep kentine gelen 70 yaşındaki ayakkabı ustası Karahalil, cami çıkışında tanıştığı 50 yıllık Kilisli yemeni ustasından yemeniciliği öğrendi.

İç savaş nedeniyle Suriye'nin Halep kentinden Kilis'e göç eden 70 yaşındaki Akif Karahalil, Kilisli yemeni ustasından yemeni imalatını öğrendi.



Kilis'e 6 yıl önce göç eden 50 yıllık ayakkabı ustası Karahalil yaptığı açıklamada, burada geçimini sağlayabilmek adına çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.



Cami çıkışında tanıştığı yemeni ustasının teklifi sayesinde yemeni imal etmek üzere işe başladığını dile getiren Karahalil, 1 ay içerisinde yemeni yapmayı öğrendiğini belirtti.



"HOLLANDA'DAKİ ÇOCUKLARINA YEMENİ GÖNDERİYOR"



Yemenicilik ile ayakkabıcılığın birbirinden farklı olduğuna işaret eden Karahalil, yaptığı yemenileri Hollanda'daki çocuklarına gönderdiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Suriye'de 50 yıl ayakkabı imalatı yaptım. 6 yıl önce Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Kilis'e geldim. 6 yıldır çeşitli yerlerde çalışıyorum. 1 ay önce yemeni ustası Mustafa ağabeyle cami çıkışında tanıştım. Kendisinin yanında yemeniciliğe başladım. Yemenicilik, ayakkabıcılıktan farklı bir meslek. Yemeni yapmak daha zor. 1 ay içerisinde kendisinden yemeni imal etmeyi öğrendim. Hollanda'da yaşayan çocuklarıma ve torunlarıma yemeni gönderdim."



Yemeni ustası Mustafa Berksözlü de Akif Karahalil'in çok dürüst olduğunu ve kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.



"KENDİSİNE ORTAK OLACAĞIM"



Mesleği tam öğrenmesi halinde kendisiyle ortak olacağını söyleyen Berksöz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kendisiyle cami çıkışında tanıştık. Bana ayakkabıcıyım dedi, ben de 'mesleği bırakmışsın gel benin yanımda işe başla' dedim. Ayakkabıları yaptı, sattı ve parasını da getirip verdi. Başka bir yerde çalışıyormuş, orada işten çıkarmışlar. Kendisi yemeni yapayı öğrenene kadar haftalığını artırırım dedim. Şimdi eli tam alıştı ve yemeniciliği öğreniyor. Çok dürüst bir arkadaş, bu mesleği tam öğrenirse kendisiyle ortak olacağım."