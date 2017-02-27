Suriyeli avukat seyyar kebapçılık yapıyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen avukat Şeho Yusuf, geçimini sağlayabilmek için seyyar arabada kebap satıyor.

Suriye'nin Haseki kentinde avukatlık yapan Şeho Yusuf, savaş nedeniyle mesleğini ve ülkesini geride bırakarak 3 yıl önce ailesiyle İstanbul'a yerleşti.



Bir lokantada bulaşık yıkayarak geçimini sağlamaya çalışan Yusuf, bir süre sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi.



Burada kiraladığı evde eşi ve 2 çocuğu ile yaşamını sürdüren Yusuf, Urfa Caddesi'nde seyyar arabada kebap satıyor.



Yusuf'un en büyük arzusu ise savaşın bitmesi ve ülkesine dönerek çok sevdiği mesleğini sürdürmek.







"MESLİEĞİMİ YAPMAYI ÖZLEDİM"



Yusuf, yaptığı açıklamada, Türkiye'de rahat yaşasalar da ülkesine ve mesleğine duyduğu özlemi dile getirdi.



"Vatanımı ve mesleğimi yapmayı özledim. İnşallah Suriye'de savaş biter, memleketimize geri döneriz. Herkesin kendi vatanı güzeldir. Evimiz, işimiz oradaydı." diyen Yusuf, tüm Suriyelilerin savaş bitmesi halinde ülkesine dönmek isteyeceğini aktardı.



Yusuf, "İmkan verilirse mesleğimi burada da yapmak isterim. Hükümet bize bu imkanı sağlarsa burada da çalışabiliriz. Bu hizmeti Türkiye'de de yapmak isterim." diye konuştu.