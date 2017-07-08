Suriyeli anne ve bebeği Sakarya'dan son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve bebeği Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi.

Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisine getirildi, baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece bir cenaze namazı kılmadıklarını aynı zamanda bütün insanlığı, insanlığından utandıracak bir vahşete şahit olduklarını anlattı.



Cenazeler, helallik alınması ve Görmez'in kıldırdığı cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.