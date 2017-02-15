Suriye'den İsrail'e roket atıldı

İsrail, Suriye topraklarından Golan Tepeleri'ne roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından atılan roketin Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki açık alana düştüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.



Golan Tepeleri'nde daha önce de Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle benzer durumlar yaşanmış, İsrail de çeşitli şekillerde karşılık vermişti.



Suriye'nin güneybatısında İsrail'in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor.



Bölge, 1967'de Suriye, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan "Altı Gün Savaşı" sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981'de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi.