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20 Haziran 2017 09:33 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 09:34

Terör örgütünün Suriye'deki sivillere yönelik saldırısı

Terör örgütü PKK/PYD'nin, Azez ve Mare bölgelerinde sivillere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişi Kilis’te tedavi altına alındı.

Terör örgütünün Suriye'deki sivillere yönelik saldırısı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin sivillere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişi Kilis'e getirildi.

Afrin ve Tel Rıfat'ta bulunan teröristler tarafından çok sayıda sivilin yaşadığı Azez ve Mare'ye yönelik saldırı düzenlenmişti. Şehir merkezlerine 8 topçu atışının isabet etmesi üzerine yaralanan 3 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: sivillerpkksuriye


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