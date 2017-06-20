Terör örgütünün Suriye'deki sivillere yönelik saldırısı

Terör örgütü PKK/PYD'nin, Azez ve Mare bölgelerinde sivillere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişi Kilis’te tedavi altına alındı.

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin sivillere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişi Kilis'e getirildi.



Afrin ve Tel Rıfat'ta bulunan teröristler tarafından çok sayıda sivilin yaşadığı Azez ve Mare'ye yönelik saldırı düzenlenmişti. Şehir merkezlerine 8 topçu atışının isabet etmesi üzerine yaralanan 3 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.