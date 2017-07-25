Suriye'deki iç savaş

Azez bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'nin havan topu saldırısında yaralanan 4 Suriyeli Kilis'te tedavi altına alındı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde terör PKK/PYD'nin havan topu saldırısı sonucu yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Kel Cibrin köyü yerleşim yerine terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan havan topu sonucu yaralanan 4 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısından 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.