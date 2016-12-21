Suriye'de yaralanan 5 Türk askeri Kilis'e getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan 5 Türk askeri, Kilis'te tedavi altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA