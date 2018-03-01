ABD’den olay Suriye hamlesi 600 askeri sınıra yığdılar
Suriye - Irak sınırındaki Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 ABD askeri sevk edildi.
Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD’nin Suriye topraklarındaki El Tanf askeri üssüne gönderildiği belirtildi.
İki yıl önce kurulan El Tanf askeri üssü Irak ile Suriye arasındaki sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefliyor. ABD'nin bu üste Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği biliniyor.
2017 sonunda açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssünde DEAŞ'lı teröristlerin eğitim gördüğünü öne sürmüştü.