Suriye'de rejimin Dera'ya yönelik saldırıları sürüyor

Suriye'de rejimin Dera ilinin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerine düzenlediği varil bombalı saldırılarda bir sivil öldü, 11'i de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera ilinde muhaliflerin denetimindeki bölgeye yönelik varil bombalı saldırılarında bir sivil öldü, 11 sivil de yaralandı.



Dera'daki sivil savunma yetkilisi Amer Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusuna ait askeri helikopterlerin Dera'da muhaliflerin kontrolündeki Muhayem Dera mahallesini varil bombalarıyla vurduğunu söyledi.



Bombardıman sonucunda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 11'inin de yaralandığını kaydeden Ebu Zeyd, ''Rejime ait helikopterler, kentte muhaliflerin denetimindeki bölgelere onlarca varil bombası attı. Saldırılarda çok sayıda bina yeri yıkıldı ve hasar gördü.'' dedi.



Dera'ya yönelik saldırılar nedeniyle yüzlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Ebu Zeyd, ''Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeler, her gün rejimin hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor. Rejimin saldırılarından hayvanlar dahi nasibini alıyor.'' şeklinde konuştu.



Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Rejim güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakimken, Dera Beled'de sadece Menşiyye semtini elinde tutuyor.



Merkezin yüzde 45'ine hakim olan askeri muhalifler, 4 ay önce rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye'nin büyük kısmını ele geçirmişti.



Esed rejimi, mayıs ayı sonunda, son 4 ayda muhaliflere kaybettiği bölgeleri geri almak için Dera'ya yığınak yapmaya başlamış, çoğu Rus yapımı askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı milisleri içeren 6 konvoy, Şam-Dera yolundan Dera'ya girmişti.



Rejim 3 Haziran'dan itibaren kentin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerine yoğun bir şekilde saldırmaya başlamıştı.



Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.