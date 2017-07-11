'Suriye'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü' iddiası

Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri muhalif gruplardan Doğunun Aslanları Ordusu'nun, bölgeye saldıran rejime ait savaş uçaklarından birini düşürdüğü öne sürüldü.

Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri muhalif gruplardan Doğunun Aslanları Ordusu'nun (Ceyş Usud el Şarkiye) basın sorumlusu Said El Hac, Esed rejimine ait bir SU 22 tipi savaş uçağını, Şam'ın doğusundaki Um Ramam çöl bölgesinde düşürdüklerini savundu.



Hac, 13 numaralı savaş uçağını uçaksavarlarla düşürdüklerini iddia etti.



Bölgede, haziran ayının başından bu yana muhalifler ve rejim arasında çatışmalar yaşanıyor.