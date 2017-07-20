Suriye'de rejim karşıtı grupların çatışması Babül Hava sınırına yaklaştı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı.



İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.



Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.



Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.



ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çıkan çatışmalar, Babül Hava Sınır Kapısı'na yaklaşık 7 kilometre uzakta devam ediyor.



Heyet Tahrir Şam, akşam saatlerinde Türkiye sınırındaki Salkin beldesinin hakimiyetini büyük ölçüde geri aldı.



Ahraru'ş Şam'ın doğusunu kontrol ettiği Cebelü'z Zeviye ise sık sık el değiştiriyor.