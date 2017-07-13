Suriye'de rejim Doğu Guta'ya saldırdı

Beşşar Esed rejimi, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesine vakum bombalı saldırı düzenledi.

Ayn Terma'daki yerel koordinasyon komitesi üyesi Ammar Ahmed, rejime ait bir savaş uçağının Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde yerleşim yerini vakum bombasıyla vurduğunu söyledi.



Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin yaralandığını ifade eden Ahmed, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen sivillerin de olduğunu kaydetti.



Bu arada Doğu Guta bölgesindeki 103 nolu sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden yapılan açıklamada, ''Savaş uçağının Ayn Terma'da sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri beldede yıkılan bir binanın altından bir ailenin tüm fertlerini çıkarttı. Ekipler, kalan bir aileye de ulaşmaya çalışıyor.'' ifadesi kullanıldı.



Esed güçlerinin, dün Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yaptığı hava saldırısında da 7 sivil yaralanmıştı.



Rejim, muhaliflerin kontrolü altındaki yerleşimlere saldırılarında vakum bombalarını sıkça kullanıyor. Farklı patlama evreleriyle yayılan ateş gücü ile patlama alanında şiddetli bir yangın çıkaran vakum bombaları, yaydığı basınç nedeniyle de yüksek tahribat gücüne sahip.



Şam'ın doğusunda, Cobar ve Ayn Terma'nın da içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.



Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar, güneybatısındaki Ayn Terma'dan koparıldığında tek başına kuşatılmış olacak.



Yerleşimlerin yüzde 80'inin hasar gördüğü, elektrik ve suyun kesik olduğu Cobar ve Ayn Terma'da halk içme suyunu kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.