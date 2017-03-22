Suriye'de okulda sivil katliamı iddiası

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka’da sığınmacıların kaldığı okula saldırdığı öne sürüldü.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının Rakka’nın batısında yüzlerce sığınmacının yaşadığı bir okul binasını hava saldırılarıyla enkaza çevirdiği öne sürüldü.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, pazartesi gecesi gerçekleşen saldırı Rakka’nın 30 km batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesine düzenlendi.



YÜZLERCE KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR



Yerel kaynaklar, saldırıda Hama, Humus ve Rakka’dan göç eden 50 civarında ailenin kaldığı bir okulun hedef alındığını savunarak, binanın enkaza döndüğünü, tümü kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini bildirdi.



Bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu ancak okul binası çevresinde hiçbir DEAŞ unsuru bulunmadığını belirten kaynaklar, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



İKİNCİ SALDIRI TABKA'DA



Yerel kaynaklar aynı saatlerde düzenlediğini bildirdikleri bir diğer saldırıda, Rakka’nın batısındaki Tabka ilçesinin hedef alındığını, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kaynaklar ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Görsel materyaller ulaştırılamıyor



Rakka ve çevresinin DEAŞ kontrolünde olması nedeniyle çoğu zaman görsel materyallerin kamuoyuna ulaştırılabileceği internet erişimi bulunamıyor.



Bölgenin sık sık ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarınca hedef alınması nedeniyle yerel kaynaklar son saldırıların da aynı şekilde gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.