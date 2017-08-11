Suriye'de inşaat işçileri ekmeğini 'taştan çıkarıyor'

Suriye'de taş ocaklarında çalışan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle dev kayaları bilek gücüyle yontarak, malzeme elde etmeye çalışıyor.

Suriye'nin İdlib ilinde, savaş şartlarının malzeme fiyatlarını artırması nedeniyle inşaatlarda bilek gücüyle yontulan kayalar kullanılıyor.



İç savaşın 6,5 yıldır devam ettiği ülkede, çimento, demir, tuğla gibi inşaat malzemelerinin azalması, fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.



Taş ocaklarında çalışan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle dev kayaları bilek gücüyle yontarak, malzeme elde etmeye çalışıyor.



Kayalar yontulduktan sonra ince işçilikle, ev yapımında kullanılır hale getiriliyor.



"EVİMİZE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"



Taş yontma işi yapan Hüner Mansur yaptığı açıklamada, "En az 45 derece sıcaklıkta, güneşin tepede olduğu zamanlarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Evimize ekmek götürmek için bunu yapmak zorundayız." dedi.



Taş ocaklarında çalışmanın zorluklarını anlatan Mansur, "Sert siyah bazalt taşlarını kırmaya çalışıyoruz. Çok ilkel malzemeler kullanıyoruz. Büyük kayalar içinse patlayıcı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.



Mansur, son dönemde durma noktasına gelen saldırıların, işlerini yaklaşık yüzde 70 artırdığını söyledi.



Zahmetle ortaya çıkan 100 metrekarelik bir taş ev 4 bin dolara satılırken, aynı özelliklerde tuğla evler 6 bin dolara alıcı buluyor.