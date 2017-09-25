Suriye'de 'İdlib çatışmasızlık bölgesi'ne saldırılar sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki "çatışmasızlık bölgesi" İdlib kentiyle Hama ve Lazkiye kırsalına yoğun hava saldırıları devam ediyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki "çatışmasızlık bölgesi" İdlib kentiyle Hama ve Lazkiye'nin kırsalına dün gece düzenlenen hava saldırılarında en az 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyindeki Cisr eş Suğur bölgesi, Maret Numan, Han Şeyhun, ve Serakib ilçeleri, Temania, Dana beldeleri ile Kefer Secne, Maar Şurin, Latamina, Habit, Sarmin köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.



60'tan fazla saldırıda en az 15 sivil öldü, 30 sivil yaralandı. Böylece son bir haftada İdlib'de ölen sivillerin sayısı 61'e çıktı.



HAMA VE LAZKİYE KIRSALI DA SALDIRI ALTINDA



Öte yandan Hama'nın kuzeyindeki, Kefer Zita,Kefer Ruma, Kale Madik ve Morek beldelerine hava saldırıları devam ediyor.



Sabah saatlerine kadar süren saldırılarda Hama kırsalında en az 3 sivil hayatını kaybetti.



Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad'da yer alan Kibbani, Tüffahiye, Tirdin köyleri ile İdlib'in Hatay sınırındaki Bedeme ve Obin köyleri hava ve topçu saldırılarının hedefi oldu.



Bölgeye yönelik hava destekli yoğun saldırılar devam ederken, saldırılarda Bedeme köyünde 4 sivilin yaralandığı bildirildi.



Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının aidiyeti henüz belirlenemedi.



