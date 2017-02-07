Suriye'de rejim ile muhalifler arasında 'esir' değişimi

Suriye'nin kuzey batısındaki Hama kentinde, Beşşar Esed rejimi ile muhalifler arasında esir takası yapıldı.

Suriye'nin kuzey batısındaki Hama kentinde, Beşşar Esed rejimi ile muhalifler arasında esir takası yapıldı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi çocuk ve kadınlardan oluşan 55 esiri muhaliflere, muhalifler de çocuk ve kadınlardan oluşan 54 kişiyi rejime teslim etti.



Takas edilen kişiler Suriye Kızılayına ait araçlar ile taşındı.



Muhaliflerin rejime teslim ettiği esirlerin, daha önce DEAŞ'ın elinde olduğu, Lazkiye kırsalında 3 yıl 2 ay önce muhalifler ile DEAŞ arasındaki çatışma sonrası terör örgütünün bölgeden çekilmesi üzerine muhaliflerin elinde kaldığı öğrenildi.



Rejimin muhaliflere teslim ettiği esirler arasında, Free20Campaign kampanyası kapsamında "siyasi kadın tutuklu" olarak serbest bırakılması istenen Reşa Çorbacı ve 4 çocuğu da bulunuyor. Çorbacı 2014'te Şam'da pasaport almaya gittiği sırada tutuklanmıştı.



Esir değişiminin muhaliflerin bölgesinde çalışan Esir İşleri Kurumu tarafından organize edildiği kaydedildi.