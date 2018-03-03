Esed rejimi Doğu Guta'da 21 sivili daha katletti

Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 21 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nin ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Muhammediye, El Aşari, Hammuriye, Misraba beldelerindeki sivil yerleşim yerlerine sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

Muhammediye beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirirken, Duma ilçesinde ise 10 sivil rejimin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Misraba ve Duma arasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen roket ve topçu saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirirken, Haresta ilçesinde de 3 sivil saldırılar sonucu öldü.

Saldırılarda Duma ilçesinde ayrıca 4 Sivil Savunma çalışanı yaralandı.

Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 21'e yükseldi.

Esed rejimi, Duma ilçesine sabah saatlerinden bu yana 40 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu yaralanan çok sayıda sivil, kaldırıldıkları sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 13 GÜNDE 718 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlediği hava ve kara saldırılarda 697 sivil hayatını kaybetmişti.

Bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da son 13 günde ölen sivillerin sayısı 718'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.



