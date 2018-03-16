Suriye'de 7 yılda neler oldu?

Suriye'de 7 yıldır neler yaşandı? Esed rejiminin bitmeyen vahşeti...

2011 yılında Suriye tarihinin en kötü yıllarından birini yaşıyordu. Başer Esed'in "demokratik bir reform" yapacağı yönündeki umutlar son bulmaya yüz tutarken, Arap Birliği'ni hedefleyen seküler Baas ideolojisi de İsrail'e karşı yaşanan üstüste yenilgiler ve ekonomik hayatta yaşanan sorunlarla artık itibarsızlaşmış, halkın kalbinde meşruiyetini kaybetmeye yüz tutmuştu.Buna nazaran artan işsizlik, yoksulluktan kaynaklanan öfke süregelmekte olan kıvılcımın fitiilerini ateşlemiş oldu.

Tam olarak ise 15 Mart 2011, Suriye’de olayların başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ürdün sınırındaki Dera’da duvarlara “halk rejimin düşmesini istiyor” ve “doktor sıra sana da geliyor” sloganları yazan 15 öğrencinin gözaltına alınması ile başlayan süreç, bugün “mini dünya” savaşı olarak da nitelendirilen bir savaşa dönüştü.Savaşın bu denli büyümesi ise isyanlar başladığı sırada Esed’in kendi halkına karşı sonuna kadar savaşmaya hazır olan tutumudur.

Peki Türkiye sürece neden dahil oldu?

Türkiye yanı başında yaşanan trajediye kayıtsız kalmadı ve sürece dahil oldu. Önce sadece insani ihtiyaçlar şeklinde sığınmacıları kabul etti ardından da muhalif güçlere lojistik destek verdi.Esed'in gözünü kırpmadan vatandaşlarını bombalaması Türkiye'nin ise yaşanan vahşete sessiz kalmaması ve akabinde Suriyeli mazlumlara kucak açması Suriye ile Türkiye'nin arasının bozulmasına sebep oldu.

Savaşın seyrini değiştiren gelişme 2015'in Eylül ayında yaşandı

Yedi yıldır süren iç savaşın dönüm noktalarından biri 2014 Haziran'ında yaşandı. Terör örgütü DEAŞ, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ele geçirdiği topraklarda "halifelik" ilan etti.

Üç ay sonra ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon DAEŞ'e yönelik hava saldırılarına başladı. Savaşın seyrini değiştiren gelişme ise 2015 Eylül ayında yaşandı. Suriye'de askeri üsleri bulunan Rusya, Esed rejimine destek için askeri operasyonlara başladı.





7 yılın sonunda ise;

İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye savaşının başlamasından bu yana ise yaklaşık 511.000 insanın öldürüldüğünü söyledi. İç savaşta 3 milyon kişi yaralanırken, 1 milyon insan da sakat kaldı. Suriye'deki bir irtibat ağınını kullanarak ölüm kayıtlarını izleyen Gözlemevi, ölülerin yaklaşık yüzde 85'inin Esed Rejimi ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Haber: Kübra Gübül

Kaynak: AjansHaber