Suriye'de 306 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak savaş uçaklarının, Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ'e ait mevzileri bombaladığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İstihbarat ve Soruşturma Ajansına bağlı "Es-Sugur" şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak savaş uçakları, Suriye topraklarında sınır yakınındaki El-Meyadin bölgesinde DEAŞ'e ait 6 mevziyi hedef aldı." ifadesine yer verildi.



Hava saldırılarının İran, Suriye, Rusya ve Irak'ın içinde bulunduğu dörtlü komitenin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, saldırılarda bomba yüklü 3 araçla bir cephaneliğin imha edildiği, teröristler arasında onlarca ölü ve yaralının bulunduğu aktarıldı.



Saldırıların ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, konuyla alakalı Suriye tarafından da açıklama yapılmadı.



Bu arada Irak Savunma Bakanlığı kaynakları da hükümetin, Suriye ile koordinasyon içinde söz konusu hava saldırılarını gerçekleştirdiğini, Bağdat ve Şam'ın dörtlü komite aracılığıyla bu tür operasyonlar için koordine olduğunu aktardı.



Kaynaklar, Bağdat ve Şam'ın önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde DEAŞ'ın nüfuzunu kırmaya yoğunlaşacağını ifade etti.



Irak savaş uçakları, şubat ayında da Suriye topraklarında DEAŞ'ın elindeki Elbu Kemal ve Huseybe bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.



IRAK'TA 306 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Öte yandan açıklamada, 11-16 Eylül'de Enbar'ın batı kesimlerinde DEAŞ'ın elinde bulunan bölgelerde 36 mevziye hava saldırısı düzenlendiği ve aralarında üst düzeylerin de bulunduğu 306 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.



Saldırılarda toplantı yerleri, cephanelikler, kontrol noktalarının hedef alındığı aktarıldı.