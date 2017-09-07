Suriye'de 2 DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Meyadin ilçesinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, 4 Eylül'de düzenlediği hava saldırılarında 2 DEAŞ liderini öldürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarında hedef alınan kişilerin DEAŞ'ın silah araştırma sorumlusu Ebu Enes el-Şami ile DEAŞ'ın insansız hava aracı eğitimlerinden sorumlu Cüneyd Rahman olduğu belirtildi.



Şami'nin Mayadin'de, Rahman'ın da Mayadin'in güneyindeki Aşara köyüne düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğü ifade edildi.



Şami'nin bugüne kadar çok sayıda bombalı saldırının sorumlusu olduğuna, Rahman'ın da DEAŞ'ın insansız hava araçlarını geliştirme sürecinde kilit rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, koalisyonun Suriye'deki DEAŞ liderlerinin izini sürmeye devam edeceği kaydedildi.