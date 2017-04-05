Suriye Yardım Konferansı sona erdi

Avrupa Birliği (AB) ve BM'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye Yardım Konferansı sona erdi.

Konferans sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ortak basın toplantısı düzenledi.