"Suriye ve Irak, Türkiye-İngiltere arasında önem ifade ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı kabulü sonrası, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Bu konuları aramızda görüştük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük." ifadelerini kullandı.