Suriye toplantısı ertelendi

Suriye'de ateşkes için Astana’da yapılacak görüşmeler, perşembe günü başlayacak.

Kazakistan, Suriye'de ateşkesin sağlanması için Astana'da 15 Şubat’ta yapılması planlanan görüşmelerin bir gün ertelendiğini açıkladı.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Astana’daki Suriye görüşmelerinin 16 Şubat’a ertelendiğini belirtti ancak nedenine ilişkin bilgi vermedi.



Bakanlık, daha önce görüşmelerin ikinci turunun Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 15-16 Şubat'ta Astana’da yapılacağını duyurmuştu.



Görüşmelerde çatışma alanlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için tedbirlerin alınması, garantör ülkelerin kurduğu ortak çalışma grubu hükümlerinin kabul edilmesi ve Cenevre görüşmelerinin ele alınacağını kaydedilmişti.