Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı teröristler tutuklandı

Kilis'te 3 Rus tipi taarruz el bombası, 4 fünye, 3 kilo C4 patlayıcı madde ve canlı bomba yeleğiyle yakalanan 5 terörist tutuklandı.

Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı madde ve canlı bomba yeleğiyle yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İnanlı köyü yakınlarında Suriye sınırında emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Serkan Aliyev (29), Gülnur Şirmemedova (37), Nazanın Zeynalova (42), Anaçtaçnır Pozdiva (44) ile Bosna Hersek hükümetince kırmızı bültenle aranan Begzat Spahiç'in (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.







Güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristin bölgede canlı bomba saldırısı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.



Kilis'te önceki gün yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren, yanlarında 2 çocuk bulunan 5 yabancı uyruklu gözaltına alınmıştı. Zanlıların üzeri ve çantalarındaki aramada, 3 Rus tipi taarruz el bombası, 4 fünye, 3 kilo C4 patlayıcı madde, 2 sırt çantası, el yapımı patlayıcı anahtarı ve canlı bomba yeleği ele geçirilmişti.