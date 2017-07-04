Suriye sınırında orman yangını

Hatay sınırından Türkiye'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Suriye topraklarında başlayan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye sıçrayan orman yangınında yaklaşık 20 dekar kızılçam ve çalılık alan zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.



Sınıra yakın noktada başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarından Türkiye'ye sıçradı.



Bölgeye yönlendirilen Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 20 dekarlık kızılçam ve çalılık alanın zarar gördüğü öğrenildi.