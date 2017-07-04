Suriye sınırında canlı bomba yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kişiyi yakaladı.



Suriye uyruklu olduğu tespit edilen K.A'nın çantasında arama yapan ekipler, "canlı bomba" düzeneği ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlının, "bombalı saldırı hazırlığındaki terörist mi" olduğu ya da "terör örgütlerine kuryelik mi" yaptığının araştırıldığı belirtildi.