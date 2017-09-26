Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştı.



Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen askeri araç ve aralarında sinyal kesici cihazların da bulunduğu malzemeler, İskenderun Garı'na getirildi.



Askeri personeller tarafından vagonlardan indirilen araç ve cihazlar, Suriye sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi.



Araç ve ekipmanların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.