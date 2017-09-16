Suriye sınırına askeri sevkıyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırlar, Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırlar, Hatay'a ulaştı.



Çeşitli birliklerden gönderilen biri ilk yardım yüklü tırdan oluşan konvoy, Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.



Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.