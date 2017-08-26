Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.



Bazı birliklerden gönderilen 6'ı obüs yüklü tırdan oluşan 10 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.



Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.