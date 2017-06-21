Son Dakika!
21 Haziran 2017 16:25 | Son Güncelleme: 21 Haziran 2017 16:28

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tır ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 4'ü obüs yüklü tırdan oluşan 11 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Etiketler: suriye sınırımusabeyliaskeri sevkiyatkilis


0Yorum Yap