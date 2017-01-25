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25 Ocak 2017 16:23 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2017 16:24

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.

Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, jandarma ekiplerinin eskortluğunda Elbeyli ilçesine getirildi.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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