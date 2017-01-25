Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.
Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, jandarma ekiplerinin eskortluğunda Elbeyli ilçesine getirildi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.