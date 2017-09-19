Suriye rejimi haritanın rengine göre zafer ilan edemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili Satterfield: Rejim ve rejimin destekçileri sadece haritaya ve sahadaki durumlarının rengine göre zafer ilan edemez.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Rejim ve rejimin destekçileri sadece haritaya ve sahadaki durumlarının rengine göre zafer ilan edemez." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ev sahipliğinde Suriye Fikirdaş Ülkeler Bakanları Toplantısı'na katıldı.



Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Müsteşar Vekili Satterfield, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"ABD, ESED'İN GİTMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOR"



Suriye'deki gelişmelere değinen Satterfield, ABD'nin, meşruiyetini ve yönetme yetkisini kaybeden Beşşar Esed'in gitmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Satterfield, bunun kararını Suriye halkının vermesi gerektiğini ve Suriyelilerin büyük çoğunluğunun da Esed'in kalmasını istemeyeceğini düşündüklerini belirtti.



David Satterfield, "Rejim ve rejimin destekçileri sadece haritaya ve sahadaki durumlarının rengine göre zafer ilan edemez. Bugün bu toplantıya katılan ülkelerden hiçbiri güvenilir siyasi bir çözüme ulaşmadan Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlamayacak." diye konuştu.



Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği alanların önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Satterfield, bu örgütle mücadelede beklediklerinden çok daha hızlı ilerlediklerini söyledi.



Satterfield, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" kararı hakkında ise "Şimdi bu referandumun zamanı değil ve bu konuda uluslararası bir uzlaşı var." yorumunu yaptı.