Suriye rejimi Doğu Guta'da sivilleri vurdu: 3 ölü

Esed rejimi, Rusya'nın güvencelerine rağmen Şam'ın Doğu Guta bölgesinde saldırılar düzenledi. Bombardımanda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu, başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesine hava saldırıları düzenledi. Rusya'nın, bölgede ateşkesin geçerli olduğunu duyurmasına rağmen gerçekleşen bombardımanda 3 sivil öldü.



Doğu Guta'daki sivil savunma birimlerinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, rejimine ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının Duma, Zamalka ve Arbin semtlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.



30 Aralık’ta Ankara ve Moskova yönetimlerinin öncülüğünde yürürlüğe giren ateşkeste, Rusya Savunma Bakanlığı dün yeni bir açıklama yaparak Doğu Guta’da 20 Mart’a kadar ateşkesin geçerli olduğunu ilan etmişti.



Doğu Guta’daki silahlı muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman sözcüsü Vail Ulvan, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, rejimin ateşkes anlaşmasına uymadığını ve saldırılara ara vermeden devam ettiğini söyledi. Ulvan, “Cenevre görüşmeleri öncesi Rusya askeri muhalefetle uzun görüşmeler sonucu Doğu Guta bölgesinde ateşkesin uygulanacağını duyurdu. Fakat ihlaller sürdü. Muhalifler, Rusya’ya gerekli uyarılarda bulundu." dedi.



Ulvan, Rusya'nın ateşkesi duyurmasına karşın bunu hayata geçirmediğini, askeri grupların da doğal olarak kendini savunma hakkını kullanarak saldırılara karşılık verdiğini dile getirdi.