Suriye için dua çağrısı

Güney Afrika'daki Müslümanların dini otorite olarak kabul ettiği Cemiyet'ül Ulema, halka, Suriye'de katledilen din kardeşleri için dua seferberliği başlatmaları çağrısında bulundu.

Cemiyet'ül Ulema'nın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Halep'te insanlık ölüyor, Halep'in düşmesi, Suriye'deki özgürlük özlemlerine ağır darbe oldu. Tüm Müslümanlara, Suriye'de zulüm altında yaşayanlara Allah'ın yardım etmesi için dua çağrısında bulunuyoruz. Dünyayla dayanışma fikrinin zorlaştığının bize hatırlatıldığı bir dönemdeyiz. Halep, insanlık tarihindeki katliamların son halkasını temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.



Uzun süredir zulüm altında olan Suriye halkı için acil insani yardım çağrısının da yapıldığı mesajda, bu zor zamanda tüm Müslümanların Suriye halkı için cömert olması gerektiği vurgulandı.



Mazlumların zarar gördüğü savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedilen mesajda, "Güney Afrika'da uygun protestolarla ve dilekçelerle kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak girişimleri destekliyoruz. Yüce Allah'tan, insanlık dışı ve vahşi zulme karşı direnenlere birlik, samimiyet ve sebat vermesini diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA