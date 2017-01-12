Suriye için dönüm noktası olacak

Zaharova, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan görüşmelerin, Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umut ettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



ABD'nin, Suriye ile ilgili istikrarsız girişimlerine rağmen sağlanan ateşkesin sürdüğünü kaydeden Zaharova, "Durum fark edilir bir şekilde iyileşti ve ateşkese uyuluyor." dedi.



TOPLANTI TARİHİ İLERİ ALINABİLİR



Astana'da 23 Ocak'ta görüşmelerin yapılacağından yola çıkılarak gereken çalışmaların başlatıldığını anlatan Zaharova, "Bu toplantının Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umuyoruz." diye konuştu.



Zaharova, Suriye görüşmeleri için aktif şekilde yürütülen hazırlıklar nedeniyle, toplantı tarihinin ileri alınabileceğini de söyledi.