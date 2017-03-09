Suriye barış görüşmelerinin 5. tur tarihi belli oldu

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta başlayacağını bildirdi.



Mistura, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun tamamlanmasının ardından BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.



Konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura, Cenevre'de 9 gün süren 4. tur görüşmelerinden "mucize" beklemediklerini ancak hiç kimsenin masadan ayrılmadığını ve asla tahmin edilemeyen bir başarı sağladıklarını söyledi.



Tarafların ilk kez aynı odada bir araya geldiğini ve çözüm konusunda ciddi olduklarını belirten Mistura, bir sonraki turda yönetim, anayasal süreç, seçimler ve terörle mücadelenin ele alınacağını aktardı.



Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta başlayacağını ifade eden Mistura, müzakerelerin bir süre daha doğrudan değil dolaylı yürütüleceğini kaydetti.



"ATEŞKES OLMAZSA GÖRÜŞMELER KIRILGAN OLUR"



Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerde ateşkes ihlallerinin ele alınacağını anlatan Mistura, güçlü bir ateşkes olmazsa barış görüşmelerinin kırılgan olacağı uyarısında bulundu.



Mistura, Astana'daki teknik görüşmelere kendisinin katılmayacağını ifade etti.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile Antalya'daki görüşmesini de değerlendiren Mistura, bu üçlü zirvenin terörle mücadele için önemli bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi.