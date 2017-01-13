Surdan kopan taşlar yola düştü

Tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, öğrenci servisinin geçtiği sırada yola düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri istikameti Sulukule Caddesi mevkisinde bulunan tarihi surdan kopan taşlar, öğrenci servisinin geçtiği sırada yola düştü.



Yaya ve araçların sıklıkla geçtiği yolda düşen taş parçaları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya mal kaybı yaşanmadı. Bölgeye gelen belediye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.



Belediye yetkilileri, kopan taş parçalarının tarihi eser niteliği taşıması nedeniyle olay yerinde inceleme başlattı.